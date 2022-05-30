مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 3 آخرين في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسيوط بالتنسيق مع الأمن العام فجر اليوم فى تصفية احد العناصر الاجرامية شديدة الخطورة وضبط ٣ اخرين بحوزتهما كميات من المواد المخدرة واسلحة آلية خلال مداهمة احد الاوكار لتجارة المواد المخدرة بعد مقاومة القوات الأمنية وباطلاق وابل من الرصاص مما دفع الأمن التعامل معهم وتبادل النيران وسقط احدهم قتيلا.

اخطارمديرية امن اسيوط

تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط اخطار من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل احد العناصر الاجرامية شديدة الخطورة وضبط ٣ أخرين بحوزتهما أسلحة آلية وكميات من المواد المخدرة خلال مداهمة احد الاوكار المستخدمه كا مخبأ لتجارة المخدرات الغير مشروعه بمنطقة اسيوط الجديدة التابعة لدائرة مركز الفتح.

وروود معلومات للاجهزة الامنية

البداية وردت معلومات للأجهزة الأمنية بأسيوط تفيد بجود وكر لتجارة المخدرات يحتوي على كميات من المواد المخدرة داخل مخبأ بيت مهجور بأسيوط الجديدة يديره ٤ عناصر إجرامية شديدة الخطورة من بينهما عنصر شديد الخطورة مطلوب فى قضايا وأحكام جنائية يدعى عبد النبى .م . مقيم بمنشية الأزهر مسجل خطر ومطلوب فى قضايا و أحكام جنائية

رصد وتقنين للاجراءات

وعقب تقنين الإجراءات والرصد والتأكد من صحة المعلومات التى وردت للجهات المختصة تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية والامن المركزي والتدخل السريع.

مداهمة الوكروالتعامل مع اطلاق النار

وتم مداهمة المكان المستهدف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأثناء وصول القوات تم إطلاق النار وابل من الرصاص باسلحة اليه على القوات مما دفعهم بالتعامل وتبادل إطلاق النار نتج عنه مقتل أحد العناصر الاجرامية شديد الخطورة وضبط ٣ أخرين وبحوزتهما ٢ بندقية اليه وكميات كبيرة من المواد المخدرة الايس شابو والبدرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط

اتخاذ الاجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعه وتحريز المضبوطات للعرض على النيابة العامة التى تباشرة التحقيقات اللازمةز