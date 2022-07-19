وزير الرياضة: الاستراتيجية الوطنية للشباب تستهدف خلق فرص عمل لائق لهم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الحفل الختامي لإعلان جوائز مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال لعام 2022.

وزير الشباب: الرئيس يؤمن بقدرات الشباب المصري

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن تنظيم تلك الفعالية في مدينة العلمين الجديدة احدى المدن الذكية بالجمهورية الجديدة يتماشى مع التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بقدرات الشباب المصري، ويسعى دوماً نحو تنمية مهاراتهم وتدريبهم وتثقيفهم وإطلاق طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية في ظل عالم متطور ومتغير.

وأشار «صبحي» إلى أن قضية التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة تعد من القضايا ذات الأولوية القصوى للشباب، والتي ترتبط بشكل رئيسي بعوامل توفر المهارات الفنية المطلوبة من سوق العمل، بالإضافة الي حجم الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة التي تعمل على توفير حجم مناسب من الوظائف وفرص العمل.

توفير التمويل وتقديم الدعم الفني لمشروعات الشباب

ولفت «صبحي» إلى أن أبعاد محور الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال بالنظر لقضية تشغيل الشباب تنصب بشكل أوسع وأشمل، يتسع ليناقش مشاركة الشباب في الاقتصاد المصري بكافة أبعاده، بداية من توفير فرص العمل اللائقة والتشغيل إلي تمكين الشباب من بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، والعمل على توفير التمويل بطرق متعددة وتقديم الدعم الفني والتوجيهي اللازم لتلك المشروعات، وتحفيز المنُاخ الداعم لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والعمل الحر عن طريق تقديم تدخلات مبتكرة ومتكاملة وتوحيد الجهود الوطنية والمجتمعية في هذا الشأن، ويمكن للنمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يحرك التقدم ويخلق وظائف لائقة للجميع ويحسن مستويات المعيشة للشباب، وهذا ما تستهدفه الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن المستهدف من الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء هو تحفيز المنُاخ الداعم لمشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير بيئة ريادة أعمال الشباب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائق للشباب ونشر ثقافة العمل الحر، وزيادة المعرفة والتثقيف حول مفهوم الشمول المالي، وأهمية الثقافة المالية والادخارية بين الشباب.