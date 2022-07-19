مصرع وإصابة شخصين في تصادم «موتوسيكلين» بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر وذلك إثر تصادم دراجتين بخاريتين «موتوسيكلين»، بمنطقة «غرب تيرة»، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي والمصاب للمستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لمتابعة الإجراءات.

ملابسات حادث تصادم «موتوسيكلين»

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مدير مستشفى الحامول، باستقبال شاب يبلغ من العمر 30 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، إضافة إلى شاب آخر، يبلغ من العمر 34 سنة، مصاباً بجروح متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية له والفحوصات الطبية اللازمة.

معاينة أولية للحادث بمنطقة «غرب تيرة»

وتبين من خلال المعاينة الأولية بمعرفة الأجهزة الأمنية، تصادم دراجتين بخاريتين، وذلك أثناء سيرهما من أمام «محطة 5» بمنطقة «غرب تيرة»، التابعة لمركز الحامول، نتج عن الحادث مصرع شاب متزوج ولديه ثلاثة أطفال صغار، من بينهم طفل رضيع عمره 6 أشهر، وإصابة شاب آخر، 34 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري العرض على الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات الحادث.