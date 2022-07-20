أخبار المنوفية.. وفاة وكيلة معهد الكبد السابقة وربة منزل تتخلص من حياتها

شهدت محافظة المنوفية أمس، عددًا من الأحداث التي كان من بينها إقدام ربة منزل على التخلص من حياتها بحبة الغلة السامة بسبب الخلافات الزوجية، وتوفيت الدكتورة سميرة عزت، وكيل معهد الكبد القومي السابق في المنوفية، وسط حالة من الحزن الشديد بعد تداول الخبر، كما التقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية واستمع إلى شكاوى المواطنين.

ربة منزل تتخلص من حياتها بحبة الغلة

وشهدت قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، قيام ربة منزل تدعى «م.ص.ع» بالتخلص من حياتها بـ«حبة الغلة»، وبسؤال أسرتها أكّدت أنَّها كانت تمر بأزمة نفسية سيئة نتيجة خلافات زوجية، وتمّ نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفاة وكيلة معهد الكبد القومي السابقة

كما سادت حالة من الحزن الشديد بين العاملين في معهد الكبد القومي في المنوفية، والعاملين بجامعة المنوفية، عقب وفاة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكيد القومي بالمنوفية، ونعى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الفقيدة، ببيان جاء فيه «يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومى.. داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

ونعى الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، الدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد السابق بكلمات حزينة جاء فيها «أنعى بمزيد من الحزن و الأسى، الزميلة الفاضلة، الدكتورة سميرة عزت أبو الخير، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة، ووكيل معهد الكبد القومي السابقة، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

محافظ المنوفية يبحث عددا من الحالات الإنسانية

والتقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مع عدد من المواطنين والحالات المرضية من أبناء المحافظة، في الاجتماع اليومي بالمواطنين، وأمر بصرف مساعدة مالية لحالة مرضية مراعاة لظروفه الصحية، كما استدعى وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية لحل مشاكل المواطنين وحلها في أسرع وقت.