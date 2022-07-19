ربة منزل تتخلص من حياتها بـ«حبة الغلة» لخلافات زوجية في المنوفية

تخلصت ربة منزل بمحافظة المنوفية من حياتها، إثر تناولها قرص حفظ القمح السام المعروفة إعلاميا بـ«حبة الغلة»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة شبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

خلافات زوجية

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «م.ص.ع»، ربة منزل، متزوجه في القاهرة ومن أبناء قرية دراجيل في مركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، ولها ابنين، وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا أنها كانت تمر بأزمة نفسية سيئة نتيجة خلافات زوجية، وحدثت بينها وبين زوجها مشاكل، ما أدى إلى مغادرة منزلها والتوجه لأسرتها في قرية دراجيل، ونفوا وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بتخلص ربة منزل من حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات زوجية، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.