«متطوعون بقرية قورص في المنوفية»: حياة كريمة غيرت حياتنا للأفضل

قال إبراهيم حامد متطوع بحياة كريمة، إن قرية قورص بمحافظة المنوفية كانت تعاني قبل إدراجها ضمن «حياة كريمة»، من الإهمال وقلة الخدمات المتوفرة للمواطنين، لافتًا إلى أن حياة كريمة قدمت العديد من الخدمات للقرية مثل مجمع للخدمات الزراعية ومركز تكنولوجي وسوق ومدارس ومستشفيات ومراكز الشباب والرياضة.

حياة كريمة غيرت حياة المواطنين للأفضل وأصبحت القرى شبيهة بالمدن

وأضاف «حامد»، في حوار عبر تقرير مذاع في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن حياة كريمة غيرت حياة المواطنين للأفضل، وزالت عن كاهلهم أعباء الحصول على الخدمات المختلفة، لافتًا إلى أن الحياة بالقرية الآن بعد تقديم خدمات حياة كريمة أصبحت قريبة لخدمات المدن.

أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب قاربت على الانتهاء بنسبة 99%

وأوضح خالد صقر متطوع بحياة كريمة أن 54 ألف نسمة هم تعداد 6 قرى من ضمنهم الوحدة المحلية بقورص، لافتًا إلى وجود العديد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، منوهًا أن الأعمال قاربت على الانتهاء بنسبة 99%.

المجمع التكنولوجي على مساحة 1017 مترًا

ولفت إلى الخدمات المقدمة من حياة كريمة ومن بينها إعادة إنشاء الوحدة الصحية والملاعب لمراكز الشباب، إضافة إلى إنشاء المدارس التي تخدم القرية والقرى المجاورة.

وأشار «صقر»، إلى المجمع التكنولوجي المقام على مساحة 1017متر، والذي يضم العديد من المصالح مثل البريد والشئون الاجتماعية والتموين والسجل المدني والمجمع الخدمي بقورص المقام على مساحة 650 متر.

شكر وامتنان للقائمين على المبادرة

وأشاد ماهر عبد العظيم بالمجمع الزراعي بقورص والمجمع البيطري ، متابعًا: «عايزين نشكر المسؤولين على المجمع الزراعي والمجمع البيطري على أساس يخدم القرية لأن القرية كلها مزارعين».