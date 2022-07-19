خبير استدامة بيئية في بريطانيا يكشف تداعيات ارتفاع درجات الحرارة: حرائق وخسائر

قال الدكتور أغلب العتيلي، أستاذ مشارك في الاستدامة والبيئة المبنية بكلية الهندسة والبيئة في لندن، إن ما نتعرض له في بريطانيا من درجات الحرارة المرتفعة غير مسبوق، لافتًا إلى أن بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها، والدرجة القصوى المسجلة كانت 38 درجة، واليوم وصلت لـ40.3 درجة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «ten».

تخفيض سرعة القطارات للنصف

أضاف «العتيلي»، أن هذه الأرقام ليست عالية بالنسبة للشرق الأوسط ولكنها أرقام غير مسبوقة في بريطانيا، ما تسبب في تأثر بعض النظم البريطانية، ومنها منظومة المواصلات المتمثلة في المترو والقطارات، إذ جرى تخفيض سرعة القطارات للنصف، ما أدى للتأثير على الاقتصاد، كما أن أكثر من 32 موقعا في بريطانيا، تأثر بارتفاع درجة الحرارة لكون البنية التحتية البريطانية ليست مجهزة.

الحقول والأشجار أصبحت جافة تمامًا

وتابع أستاذ مشارك في الاستدامة والبيئة بكلية الهندسة والبيئة في لندن، أن الحقول والأشجار أصبحت جافة تمامًا، الأمر الذي أدى إلى نشوب الحرائق، وأدى كثير من الضرر للبنية التحتية غير المعدة لارتفاع درجات الحرارة، وهذا أثر على الاقتصاد البريطاني، وأظهر نقاط الضعف فيه، وأظهر عدم قدرة المنظومة على التكيف مع الأوضاع الحادة، وطُلب من المواطنين في بريطانيا البقاء في المنزل والعمل من المنزل، وأغلقت المدارس والحضانات وخفض العمل بالجامعات، وكل هذا أدي لإبطاء عجلة البلد.