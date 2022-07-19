رشوان: الرئيس وعد بالمشاركة في الحوار الوطني وسيختار الأصلح من مخرجاته لتطبيقها

رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، على سؤال أحد الصحفيين بشأن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني «ملزمة أم لا»، وقال إنه يتم العمل وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالرئيس ذكر أن ما سيتم فرزه من الحوار الوطني بمراحله النهائية سيُعرض عليه، ووعد أن يشارك بشكل شخصي في المراحل النهائية الخاصة بالحوار الوطني.

وأضاف «رشوان» خلال مؤتمر صحفي اليوم: «هيبقى قدامه بدائل واختيارات مدروسة وجاهزة سواء تشريعية أو تنفيذية، وسيختار ما يراه الأصلح».

رشوان: البسطاء يمثلون أغلبية الشعب المصري

وتابع «رشوان» قائلا إن البسطاء في مصر يمثلون أغلبية الشعب، وأكمل حديثه: «بسطاء العالم هم أغلبية العالم، عشان محدش يفتكر إن العالم كله عباقرة وسياسيين، النخب في كل حته في الدنيا قليلة، وهذا أمر طبيعي جدًا، فمن الطبيعي ألا يكون كل الجمهور العام مشارك في الحوار الوطني، لكن في الوقت ذاته علينا تلبية نداء مجلس أمناء الحوار الوطني بإرسال الاقتراحات للأمانة الفنية بالمجلس، والتي ترصد الاقتراحات وبنشوف من خلالها الجمهور العام عاوز إيه».

رشوان: الجمهور لا يذهب للمجالس النيابية للترشح

وأوضح نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجمهور العام عادة لا يذهب إلى المجالس النيابية للترشح، بل يذهب إلى الانتخابات من أجل الإدلاء بصوته، وأضاف: «إذا أحسن هذا الجمهور العام الاختيار، فسيختار من يحقق مصالحه، إحنا هنا في مجلس أمناء الحوار الوطني هنمارس بكل ما نملكه من أدوات خدمة الجمهور العام وتحقيق مصالحه».