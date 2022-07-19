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محمود مسلم

بريد الوطن.. لا القلب ينسى

كتب:

بريد الوطن
09:50 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

لا القلب ينسى ولا الأشواق تنتظر

غاب الجميع وأنت الأهل والبشر

ما لى سواك على دنياى أعشقها

لو غبت يوماً تغيب الشمس والقمر

وإن ذكرتك تحلو خلف ضحكتنا

هذى السماء فيبكى الليل والسهر

أنا المعذب لا أهل ولا وطن

ولا رفيق ولا لحن ولا وتر

فإن كتبت فلى قلب يعاتبنى

يحكى هواها فرفقاً أيها القدر

يا رب جئتك والذكرى تعذبنى

بقلب طفل صغير كاد يحتضر

فهب لقلبى أنيساً لا يذكره

بمن يحن إذا ما الشوق يستعر

منصور حسين

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