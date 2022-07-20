عبادة: «تذكرتي» سهَّلت دخول اللاعبين وتستعد لبطولة 2024

قال أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة تذكرتي، إنه يبارك لمنتخب مصر لكرة اليد لفوزه بالمرة الثامنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أنه كان هناك تنسيق مع اتحاد كرة اليد من أجل خروج تنظيم البطولة بأحسن صورة وفرح المنتخب الجمهور وفاز بالبطولة.

استعداد مصر

وأضاف «عبادة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء أمس الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تستعد لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في عام 2024، لافتا إلى أن مصر نظمت من قبل كأس العالم لكرة اليد وسط حضور جماهيري كبير.

مساندة الجماهير

وأوضح مدير العمليات بشركة تذكرتي، أن الجماهير الخاصة بالألعاب الجماعية تذهب دائما إلى الصالات المغطاة من أجل دعم ومساندة منتخب مصر لكرة اليد الذي يحقق أرقاما قياسية متعددة ومختلفة، مشيرا إلى أن شركة تذكرتي مهتمة بتنسيق دخول الجماهير بسهولة ويسر دون وجود أي أزمات وسط تنسيق كبير.

أداء رائع

وفاز منتخب مصر أول أمس ببطولة كأس الأمم الإفريقة للمرة الثامنة بعد أداء رائع أمام منتخب الرأس الأخضر على صالة حسن مصطفى في مباراة حاسمة، وسيطر المنتخب على مجريات المبارة وأنهى الشوط الأول متفوقا بفارق 12 هدفا، وتعد هذه البطولة المرة الثانية التي يحقق فيها المنتخب اللقب على التوالي لتصبح مصر ثاني أكثر دولة إفريقية محققة للبطولات خلفا لتونس التي حقتت 10 بطولات.