شيرين عبد الوهاب: لم أعود لـ حسام حبيب بعد الطلاق.. كانت محاولات فقط

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن وصفها بـ«صوت مصر» كبير للغاية عليها، «مصر دولة كبيرة، مينفعش يبقى ليها صوت واحد»، فيما طلبت من الإعلامية لميس الحديدي، «ممكن أطلب من المخرجين يحطوا صورة بشعري كبير، عشان مش بحب صورتي وهي بدون شعر»، موضحة أنها لا تنسى أبدًا سؤال الإعلامية لميس الحديدي عليها، وكذلك ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، وكل الجمهور، مضيفة «أنا أسفة أني بتكلم في موضوعي، عشان الناس أكيد عندهم مشاكل كبيرة، وحاجات أهم مننا، موضوعي مع حسام حبيب بوخ».

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»: «بما إن الناس شاهدة على الموضوع ده من الأول، مكنش فيه رجوع ليا بعد الطلاق مع حسام حبيب، مرجعتش، كانت فيه محاولة لو نجحت كنا هنكمل، بس منجحتش، ده سرق عربيتي من تحت البيت».