شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة: «حسام حبيب خلاني أحلق شعري زيرو»

فجرت الفنانة شيرين مفاجأة بشأن الفنان حسام حبيب، قائلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، الذي يذاع عبر شاشة قناة one، موضحة أن طليقها هو السبب وراء حلاقة شعرها زيرو.

شيرين: حسام ضغط عليا أروح للمأذون للطلاق

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت في أحد الفنادق الخاصة لأنها كانت على خلاف مع زوجها الفنان حسام حبيب فذهب إليها، واشتد الأمر بينهما، وظل يضغط عليها ليذهبا إلى الماذون للطلاق.

وحاولت شيرين عبد الوهاب أن تجعله يذهب عنها، لأنه لا يصح أن تكون فنانة بحجمها وتظهر بقميص النوم، وبهذا الشكل أمام جمهورها، ولكنه ظل يضغط عليها نفسيا حتى وصلت إلى حالة نفسية سيئة.

حلقت شعري أمامه زيرو

وبمجرد وصول شيرين عبد الوهاب إلى الانهيار بسبب ضغطه عليها، جلبت الماكينة، وحلقت شعرها أمامه بسبب الضغط النفسي الذي مارسه عليها.