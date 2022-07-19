جون كيري: لن تستطيع دولة بمفردها حل مشكلات المناخ 

قال المبعوث الأمريكي الخاص لقضية المناخ، جون كيري، إن مؤتمر قمة المناخ الـ27 المقرر عقده في شرم الشيخ يكتسب أهمية كبيرة، وستأتي كل الدول لتستعرض كل ما أنجزته من التزامات تجاه قضية التغيرات المناخية الذي يجب أن يعمل به الجميع في صورة جماعية لخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول إلى الطاقة المتجددة.

الدول ستأتي لمشاركة تجربتها في تنفيذ وعودها

وأوضح «كيري» خلال استضافته على شاشة فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدول ستأتي لمشاركة تجربتها في تنفيذ وعودها التي أقرتها في مؤتمر جلاسكو الماضي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظهر بعض الإسهامات الجديدة بشأن المناخ، خاصة أنه لن تستطيع دولة منفردة أن تحل مشكلة المناخ، وعلى الجميع أن يتضافروا لحلها.

يجب على الجميع العمل على تقليل الانبعاثات

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أنه يجب على الجميع العمل على تقليل الانبعاثات والتحول بشكل سريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.