شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: «كنت بصرف على أهله.. وأذاني كتير»

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن مدى حبها لطليقها الفنان حسام حيبب، قائلة: «حبته عقربة مش لاقية حتة تنام فيها، أنا في حياتي متأذتش من إنسان كده».

شيرين عبد الوهاب: حسام كان بيرفض ياخد مني فلوس

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنها عندما نفت على موقع إنستجرام واقعة رفع حسام حبيب السلاح عليها، ذكرت ذلك لأنها بنت أصول فقط: «وقتها قالي رفعتي راسي، أنا كنت بقوله خد فلوسي ده حقك، أنت بتساعدني في شغلي، بس هو كان بيرفض».

شيرين: الشقة اللي قاعدين فيها أنا دافعة تمنها

وتابعت: «كنت بروح أدي الفلوس لأهل بيته، بدي الفلوس لوالدته وأخته وعندي شهادة من بنوك معينة بكده، الكلام ده بيحصل على مدار 3 سنوات، الفلوس بتاعتي كانت بتدخل بيتهم مصاريف لوالدته وأخته، حتى الشقة اللي قاعدين فيها دلوقتي، أنا دافعة فلوسها لحد آخر السنة، حسام مخدش فلوس في إيده، بس عشان أنا بنت أصول كنت بدي حقة لأمه أمال أمه كانت هتعيش منين».