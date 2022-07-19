شيرين عبدالوهاب عن أزمتها مع حسام حبيب: «ياسمين عبد العزيز قالت لي نفسي أديكي بالقلم»

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها قابلت ياسمين عبد العزيز خلال أزمتها، وقالت لها: «نفسي أديكي بالقلم بسبب اللي أنتي عملاه في نفسك ده».

شيرين: تامر حبيب قال لي إنه عايز يبكي على حالي

وأضافت شيرين خلال مداخلة تليفونية في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة قناة ON E، أنها قابلت أيضا الكاتب تامر حبيب، وتعاطف معها بشكل كبير، وأخبرها أنه يريد البكاء على حالها.