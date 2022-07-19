شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب قلبه أسود.. وسرق عربيتي من تحت بيتي

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن طليقها الفنان حسام حبيب «إنسان قلبه أسود، وقلبه فاضي، يغتاب كل الناس، لو أنتِ يا لميس الحديدي كنتي صاحبتي، كان طلعك أنتي متهمة، وأنك بتحرضيني ضده»، موضحة أن السيارة التي يستقلها حسام حبيب ملكها، وهو سرقها بطريقة معينة، «أنا عندي عريبة سيدان، قلت أشتري عربية عشان الخروجات وكده، جبت العربية، وقلت العريبة دي هيركبها حسام حبيب».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»: «سرق العربية من قدام بيتي، بعت ناس تسرقها، واتهمني، وقال للمحاسب إن هي لو مخلتنيش آخذ العربية، هعمل لها محضر في القسم بسرقة العربية».

وأضافت شيرين عبد الوهاب، «قلت عيب أوي لما يوقفه ضابط في الشارع يلاقي العربية باسم مراته، قلت عيب، لازم تبقى باسمك، جانى ستين نيلة على خيبتي، اتفق معايا وبشهود أنه في نفس الوقت هيعمل لي توكيل بالبيع، عشان يضمن لي حقي».

وتابعت ساخرة: «شوفي الواد الحقاني، شوفي الواد اللي مش بيقبل على نفسه حاجة، كل ده طلع كلام في الهواء، كل ده طلع تمثيل، وأنا اللي هفضل بنت أصول وكريمة، عشان أنا فقيرة، أنا معنديش حاجة، أنا فلوسي كلها للناس، أنا بتاعة الناس، والفلوس اللي ربنا بيبعتها ليا دي بتاعة الناس، أنا ست متربية».