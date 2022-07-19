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«الخارجية» تنتهي من ترتيبات نقل جثمان الصيدلي المقتول في السعودية

كتب:

محمد حسن عامر
11:26 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
الخارجية

الخارجية

أسفرت المتابعة المتواصلة للقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، والجهود التي بذلتها السفارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض، عن الانتهاء من جميع ترتيبات نقل جثمان الصيدلي أحمد محمد حاتم عبد الهادي، الذي توفي إثر إطلاق أعيرة نارية عليه خلال تأدية عمله في المملكة العربية السعودية؛ حيث واصلت البعثة المصرية اتصالاتها ومساعيها على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة الإجراءات هناك واستخراج التصاريح اللازمة لشحن الجثمان إلى أرض الوطن، فضلاً عن متابعة الموقف مع السلطات هناك، ومن المُنتظر وصول الجثمان إلى أرض الوطن فجر غد الأربعاء.

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وتقدّمت وزارة الخارجية بصادق التعازي، وخالص المواساة لذوي الفقيد، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أسرته ومُحبيه كل الصبر والسلوان. 

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