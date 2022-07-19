سفير مصر في كندا يسلم نائبة وزيرة الخارجية دعوة السيسي لجاستن ترودو لحضور قمة المناخ

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، يوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري السيدة مارتا مورجان، نائبة وزيرة الخارجية الكندية، وذلك لتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لحضور قمة قادة العالم يومي 7و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص على الإعراب عن تطلع مصر لمشاركة رئيس الوزراء الكندي في القمة على ضوء الدور القيادي الذي يضطلع به دوليا في موضوعات التغير المناخي، وتوفير التمويل الدولي لتخفيف الآثار المناخية على الدول النامية، فضلاً عن الأولوية المتقدمة التي تشغلها تلك الموضوعات لدى صانع القرار الكندي واستضافة كندا المرتقبة لمؤتمر COP15 المعني بالتنوع البيولوجي.

السفير المصري يستعرض رؤية مصر للمؤتمر

كما استعرض السفير المصري رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، مبرزاً أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تراعي التوازن بين مختلف الموضوعات ذات الصلة، وبصفة خاصة موضوعات التكيف والتخفيف والتمويل ومعالجة الخسائر والأضرار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية للمؤتمر في الانخراط مع كافة الأطراف والتجمعات لضمان التعبير عن مواقف جميع الدول وتحقيق المصالح المتوازنة للجميع.

المسؤولة الكندية تشكر مصر على الدعوة

وقدمت المسؤولة الكندية الشكر على الدعوة الموجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر من أجل خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تراعي مصالح كافة الأطراف، وثقتها في قدرة مصر على الاضطلاع بتلك المهمة على أكمل وجه. كما شددت على الأهمية التي توليها بلادها لموضوعات التغير المناخي، وآثارها على الدول التي تعاني من الجفاف، خاصة في ظل ارتباط تلك الآثار بأزمة الأمن الغذائي العالمية.