«الفنون التطبيقية» تنظم دورة تدريبية لتأهيل طلاب الثانوية العامة مجانا

أعلنت نقابة الفنون التطبيقية، برئاسة الدكتور حلمي الشنواني، مصمم استشارى، تنظيم دورة تدريبية لطلاب الثانوية العامة شعبتي «علمي علوم، وعلمي رياضة» فقط، لتأهيلهم لاجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات الفنية.

دورة تدريبية مجانية للتأهيل لكليات الفنون

وذكرت النقابة في بيان عنها: «من دافع واجبنا تجاه وطننا الغالي مصر، وحرصا من نقابة مصممي الفنون التطبيقية على أبنائنا طلاب الثانوية العامة، ومراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، ووقوفا إلى جانب الأسرة المصرية، تعلن النقابة تنظيم دورات القدرات المؤهلة لكليات الفنون التطبيقية، على أن تكون مدة الدورة 3 أيام، وتقدم مجانا».

وتابعت النقابة، أنّ الدورات تُنظم بمقرات نقابة مصممي الفنون التطبيقية «10 ش المناجم والمحاجر شارع لبنان خلف كنتاكي المهندسين - الجيزة»، وبرج فوتامول ش البورصو طنطا، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الأرقام: 02 33440601 - 01155499606 - 01100888927».

الأوراق المطلوبة للحجز

وأوضحت النقابة، أنّ الأراق المطلوبة للحجز بمقر النقابة، هي «2 صورة شخصية للطالب + صورة رقم الجلوس + صورة الرقم القومي».

دورات تدريبية في نقابة الفنون التشكيلية

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، طريقة تسجيل طلاب الثانوية العامة في الدورات التدريبة التي تنظمها النقابة والمؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية، والتربية النوعية، التي سيقدمها نخبة من المتخصصين في المجالات الفنية، على أن تبدأ الدورات رسميا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 23 يوليو 2022، موضحة أنّ تكلفة الدورة 400 جنيه.

الأدوات المطلوبة

ومن بين الأدوات المطلوبة: أقلام متنوعة، بينها «أقلام رصاص، فلوماستر، أقلام خشب ألوان، اسكتش رسم مقاس 50*35 سم، أستيكة عادية، وأستيكة فحم»، فضلا عن سطح مستو من الخشب مقاس 50*35 سم أو الكرتون المقوى لاستعماله أسفل ورقة الرسم، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، أستيكة عادية».