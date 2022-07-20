حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج العذراء الكثير من الصبر والتحمل والقوة ويصبر كثيرا وينتظر حدوث الأشياء دون ملل أو إحباط، كما يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس ويحاول اكتشافهم والتفكير في مميزاتهم وسلبياتهم ومحاولة استفزازهم لإخراج أفضل ما لديهم، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر، كما يمتلك مولود هذا البرج حس المسؤولية العالي ويعرف كيف يتصرف في العديد من الأمور، كما يعتمد بنسبة عالية على ذاته، ويحب إنجاز أموره بنفسه.

صفات مواليد برج العذراء

يتطلع مولود برج العذراء إلى تعلّم الكثير من الأمور الجديدة حيث أنه لا يتوقف عن المعرفة والتعلم والإطلاع لفهم الأمور حوله، وتعزيز المخزون المعرفي، ويعرف عنه حب المساعدة للناس، كما يتميز بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرو.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يدفعك لكي تحارب من أجل التقدم، ويمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء والتخطيط للمستقبل، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

يدفعك تواجد الشمس في منزل الأصدقاء للاقتراب ممن تحب وتؤثر في الآخر، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.