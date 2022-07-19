حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بأنه عملي وطموح، ويسعى إلى أن يكون من أنجح الناس، ويأتي ذلك على حساب جوانب كثيرة في حياته، فهو لا يتراجع عن تحقيق طموحاته مهما كلفه الأمر من صعوبات وتحديات وخسائر، فهو يحبّ أن يري الآخرين أنّه قادر على إتمام عمله بأحسن صورة ممكنة، كما أن مولود هذا البرج شخص واقعي لا يعتمد على الاحتمالات ولا يستند إلى آماله وأحلامه فقط، وإنما يعمل بكل ما أوتي من وقته لتحقيق أحلامه دون تراجع.

صفات مولود برج الجدي

يحلم مولود برج الجدي بعالم مثاليّ خالٍ من المشاكل ويسعون إلى تغيير الأشياء التي يقدرون على تغييرها، وترك الأشياء التي لا يملكون أن يغيّروها، كما أنهم أشخاص حسّاسون وعطوفون جدّا ولكنّهم يفضّلون ألّا يرى أي أحد هذا إلا الأشخاص القريبين كثيرا منهم.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

عليك ألا تتحدث عن أخبارك وتلتزم الصمت اليوم، كما يجب ألا تعطي الثقة لأحد سريعا أو بسهولة إلا بعد الانتظار ومراقبته جيدا حتى تبوح له بأسرار عملك وما يدور في خاطرك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم، مما يثير الخلافات مع من حولك، لذا عليك أن تصبر وتنتظر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».