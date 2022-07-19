حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 19-7-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج السماوية إلى 12 برجًا يتم تحديدها حسب تكوينها وتشكيلها في الفلك، ويعتقد البعةض أنها تؤثر على صفات الإنسان.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 19-7-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المشتري في برجك يمنحك اليوم قدرة على التطور وتحقق مكاسب، لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرًا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.

حظك اليوم برج الثور 19-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدًا، فقط عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم برج الثور 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة الأمور من حولك في صمت، وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكوّن رأيًا سليمًا.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-7-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المشتري يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يضع الأصدقاء والأحباب في مقدمة اهتمامك، ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

حظك اليوم برج السرطان 19-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 19-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك وقتًا مناسبًا للمغامرة، والفرص متاحة لتحقيق تطوّر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع المشتري بمنزل الحظ يمنحك قدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب وتحسن التعبير وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 19-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرًا وجاذبية.

حظك اليوم برج الميزان 19-7-2022 على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل، وحاول أن تكون لبقًا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك، ةحاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 19-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. من الممكن أن تظهر تميزا، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

حظك اليوم برج القوس 19-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما، وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم برج القوس 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل في المقابل على الحب.

حظك اليوم برج الجدي 19-7-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم برج الجدي 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

حظك اليوم برج الدلو 19-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانفتاح وللخروج والانطلاق وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا أفضل مع من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 19-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني.. ضاعف تركيزك وراجع جيدا خطواتك تجنبا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت 19-7-2022 على الصعيد العاطفي

تحكم في انفعالاتك واعتمد الهدوء في إقناع الأصدقاء والأحباب.