حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مولود برج الأسد، شخصا طموحٌا ومتسامحا ومخلصا ومحببا للآخرين، كما أنه شخص كريم ولا يبخل على نفسه ويأخذ المال بالنسبة له وسيلة للعيش والترفيه، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها، ويتحمل المسئولية كما أنه شخص قيادي وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة.

عيوب مواليد برج الأسد

يمتلك مولود برج الأسد، بعض السلبيات منها حبه للسيطرة وحبه لنفسه لدرجة أنه يسمع صوت نفسه فقط ولا يستمع للآخرين، ولا يقبل الآراء من الأطراف الأخرى ويكره أن يتدخّل أحد بمشكلاته فهو يرى أنّه قادر على حلّها وحده، كما أنه مغرور ومعتد بنفسه كثيراً، ويكره أن يؤذيه أحد وإذا تعرض للإساءة يكون قادرا على ردها جيدا.

وفيما يلي، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على المستوين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك جيدا، وعليك أن تستغل الفرصة وتستفيد من ذلك، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

يساعدك وجود عطارد في برجك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات التي تمر بها منذ فترة كما يمكنك أن تتحدد رؤيتك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.