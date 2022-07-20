المعاهد الأزهرية: ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني للنقل إلى الخميس

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل (الابتدائي- الإعدادي - الثانوي - القراءات - معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو 2022 إلى الخميس الموافق 28 يوليو، وذلك بناء على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وأضاف قطاع المعاهد الأزهرية في بيان بالأمس، عليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة الترجمة للشباب

وفي سياق متصل، كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، بالأمس، الفريق الفائز في مسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، التي تمثل أول مسابقة من نوعها، التي أقيمت تحت شعار (ترجم وأبدع)، ونظمها المركز القومي للترجمة، في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على تكريم المتميزين من أبناء الجامعة بمختلف الكليات.

فوز فريق من شباب الباحثين

وأسفرت المسابقة عن فوز فريق من شباب الباحثين بقسم اللغة الأوردية بكليتي: اللغات والترجمة للبنين والدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بجائزة الترجمة لشباب الباحثين بالجامعات المصرية، عن ترجمة رواية بعنوان: «القرية» تأليف الكاتب انتظار حسين.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليتي اللغات والترجمة برئاسة الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، والدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بفوز الفريق بالجائزة، الذي ضم كلا من الدكتور عثمان عبد الناصر عثمان، المدرس المساعد بقسم اللغة الأوردية، والدكتور محمد محمدي الشحات، المدرس المساعد بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هاجر قدري محمد، المعيدة بقسم اللغة الأوردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وأشرف على الفريق الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، رئيس قسم اللغة الأوردية بجامعة الأزهر سابقا، والمستشار الثقافي بالسفارة المصرية بنيودلهي بالهند.