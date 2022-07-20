ابنة حسن أبو السعود لـ شيرين: تسيئين لوالدي وهو ميت.. وافتكري إن عندك بنات

ردت رشا حسن أبو السعود على ما قالته الفنانة شيرين عبد الوهاب في حق والدها الموسيقار الراحل حين ما قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي بأن شكلها أصبح مثل حسن أبو السعود.

رشا أبو السعود: أساءت لوالدي وقت ما تحدثت عن أغنية متجرحنيش

قالت رشا لـ«الوطن»: «شيرين دوما ما تسيء وتحرج في والدي، حتى عندما تحدثت عن أغنية ماتجرحنيش وقالت إنها ندمت عليها وهاجمها الشاعر صديق والدي بهاء الدين محمد قالت إن المشكلة ليست في الكلمات ولكن في اللحن وهي تريد الإساءة لوالدي رغم أنه وقف معها كثيرا ولم يتركها».

وأضافت: «حرام عليكي نحن أسرة هذا الفنان، لماذا تسيئين لوالدنا وهو ليس لديه القدرة حاليا على مواجهتك، في حين أنك وقت ما كان على قيد الحياة قد تم التصالح بينكما، تذكرين أنك لديك بنات ولا ترضين أن يسيء أحد لوالدتهن، مثلما فعلتِ الآن مع والدنا، فأنا لديّ أولاد وشقيقتي لديها أولاد وأنتِ تحرجين أسرة كاملة».