تعرف على شروط التقدم لمدرسة التمريض بمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، إن تنسيق الدبلومات الفنية والثانوي العام جرى اعتماده الشهر الماضي، حيث تم إعلان التنسيق لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة، وبلغ مجموع دخول الثانوي العام من 210 حتى 215 درجة، أما الثانوي الفني الصناعي من 150 حتى 165 درجة.

وقال «فودة» إن المحافظة بها مدرسة للتمريض وتبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات لأنها تحولت من مدرسة إلى معهد متوسط، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للقبول في المدرسة العام الماضي كان 270 درجة في الشهادة الإعدادية.

تنسيق مدرسة التمريض

وأوضح الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في حديثه لـ«الوطن»، أن تنسيق القبول بمدرسة التمريض بجنوب سيناء سيعلن عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لامتحانات مدرسة التمريض والمعهد، ومن المقرر أن يعلن في نهاية الشهر الجاري.

وأشار «رخا» إلى أن العام الماضي بلغت درجة القبول بمدرسة التمريض 270 درجة، ويجري إخضاع المتقدمين من الطلاب والطالبات لاختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية لتحديد مستوى الطالب بالإضافة إلى خضوعه لاختبارات طبية.

تفاصيل تنسيق الثانوي العام والفني

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق الشهر الماضي على مقترح تقدم به محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوي العام والفني، وجاء التنسيق كالتالي:

الثانوي العام

درجات القبول 215 درجة لإدارات طور سيناء، رأس سدر، شرم الشيخ، ودرجات القبول في باقي الإدارات 210 درجات، وجرى استثناء مدرسة المجمع التعليمي لتصبح درجات القبول 205 درجات.

الثانوي الصناعي

165 درجة لإدارات طور سيناء، رأس سدر، و160 درجة لإدارات دهب - أبو رديس، و155 لإدارة نويبع، و150 درجة لإدارة أبو زنيمة.

الثانوي التجاري

155 درجة لإدارتي طور سيناء - رأس سدر، و140 درجة لإدارات شرم الشيخ - أبو رديس - سانت كاترين – نويبع.

الثانوي الفندقي

145 درجة لإدارة طور سيناء و140 درجة لإدارة دهب.

الثانوي الزراعي

140 درجة جميع الإدارات التعليمية.

وجرى فتح قسمًا جديدًا في مدرسة دهب الثانوية الصناعية «تعليم مزدوج، شعبة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي» بحد أدنى للقبول 165 درجة.