مدارس تقبل من مجموع أقل من 200 درجة.. بديلة عن الثانوي العام

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن مدارس تقبل من مجموع أقل من 200 درجة، كبديلة عن الثانوي العام، ومنها مدارس التعليم الفني سواء التجاري أو الفندقي.

قائمة مدارس تقبل من مجموع أقل من 200 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق الثانوي العام والفني، ويشمل الحد الأدنى على مدارس تقبل من مجموع أقل من 200 درجة وهي:

مدارس التعليم التجاري نظام الـ«3 سنوات»

- مدرسة إمامبة الثانوية التجارية 190 درجة.

- مدرسة باحثة البادية التجارية 190 درجة.

- مدرسة الزهراء التجارية بنات 190 درجة.

- مدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 190 درجة.

- مدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 190 درجة.

- مدرسة الأهرام التجارية بنين 190 درجة.

- مدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة مزغونة التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة العياط التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة القطوري التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة أوسيم التجارية المشتركة 190 درجة.

- مدرسة أطفيح التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة القبابات التجارية المشتركة 180 درجة.

- مدرسة البرمبل الثانوية التجارية 180 درجة.

- مدرسة الراية التجارية بنات 190 درجة.

- مدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين 180 درجة.

- مدرسة البويطي التجارية المشتركة 140 درجة.

- مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة 190 درجة.

- مدرسة الصف الفنية المتقدمة 180 درجة.

- مدرسة الشيخ زايد الفنية المتقدمة 190 درجة.

- مدرسة أكتوبر الفنية المتقدمة 190 درجة.

مدارس التعليم الخاص بنظام الـ«3 سنوات»

- مدارس التعليم الخاص التجاري والفندقي 140 درجة.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة أهمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعلمي المزدوج التي تؤهل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر طوال فترة الدراسة.