ضبط 153 سيارة سرفيس غير ملتزمة بأجرة الركوب في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من ضبط 153 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير، وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة على مدار 4 أيام متتالية، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية والطرق والمحاور المرورية، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وبمتابعة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة

وأشار اللواء أحمد راشد أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء، وساهمت في فرض الانضباط على منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة منهم، مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن، أو سحب تراخيص المركبات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

التزام كبير من السائقين بالتعريفات المحددة

وأكد المحافظ أنه تم التشديد على جهاز السرفيس والأحياء والمراكز والمدن على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحة داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، مشيرا أنه تم رصد التزام كبير من قبل السائقين بالتعريفات المحددة بالمواقف والمحاور.

الإبلاغ عن مخالفات سيارات السرفيس

وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد أي سلوكيات استغلالية من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير أو تجزئة وتقسيم خط سير المركبات، موضحا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية على الطرق والمحاور والمواقف، مع تفعيل القانون بمنتهى الحزم حيال المخالفين.

ولفت إن المواطنين لهم دور كبير في التعاون مع المحافظة، والإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير، وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل على المواطنين، وهي رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، والأرقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453، بالإضافة إلى لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.