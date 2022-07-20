لماذا ارتفعت أسعار القهوة عالميا؟.. السر في المخزون

ارتفعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال، إلى 2.2 دولار للرطل (450 جراما)، منتعشة من أدنى مستوى لها في 8 أشهر عند 1.99 دولار في 14 يوليو، بسبب مخاوف من انخفاض الإمدادات من البرازيل، أكبر منتج عالمي، بعد أن شهدت ولاية ميناس جيرايس، التي تستحوذ على نحو 30% من محصول أرابيكا البرازيلي، 0.5 مللم من الأمطار الأسبوع الماضي فقط، أو 12% من المتوسط ​​التاريخي.

تراجع مخزون القهوة

وأشارت أحدث البيانات، إلى أنّ مخزونات القهوة التي تمت مراقبتها من بورصة إنتركونتيننتال، انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 22 عامًا عند 740167 كيسًا، بينما أدت قوة حقيقية إلى تثبيط عمليات التصدير من منتجي البن البرازيليين.

توقعات بارتفاع السعر

تاريخيا، وصل سعر القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع تداول القهوة عند 2.10 دولار للرطل بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 2.30 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.

البرازيل الأكثر إنتاجا

تعتبر قهوة أرابيكا ذات الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتا، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل التي تستحوذ وحدها على 40% من إجمالي المعروض في العالم، إلى جانب كولومبيا.

فيتنام تشتهر بـ«الروبستا»

وتمثل قهوة روبستا - حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو - النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام التي تستحوذ على 15% من الإمداد العالمي، وإندونيسيا، وتشمل قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين كل من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.