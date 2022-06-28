تراجع أسعار القهوة مع توقعات بتحسن الإنتاج العالمي

تراجعت عقود قهوة «أرابيكا» إلى 2.3 دولار للرطل «450 جرامًا تقريبًا»، وهو أدنى مستوى منذ 13 يونيو، على خلفية تحسن توقعات إنتاج البن العالمي.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي أن يرتفع الإنتاج العالمي للقهوة في 2022/23 بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي إلى 174.95 مليون كيس، وهو ما يرجع بالأساس إلى دخول محصول أرابيكا البرازيلي في دورة الإنتاج السنوية.

مخاوف الجفاف في البرازيل

ورغم ذلك فإن المخاوف من أن الجفاف المفرط في البرازيل المنتج الرئيس قد يؤدي إلى انخفاض محصول البن، ما قد يحد من الوفرة المتوقعة، ويؤثر سلبًا على أسعار البن.

وتأتي التحركات الهبوطية في السعر عقب نحو أسبوع من ارتفاع الأسعار، إذ سجلت العقود الآجلة الأسبوع الماضي ارتفاعًا كان الأعلى منذ 9 يونيو الجاري.

وتظهر البيانات التاريخية أن أسعار عقود القهوة الآجلة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 2.34 دولار أمريكي للرطل بنهاية الربع الجاري، وفقًا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2.56 دولار أمريكي للرطل في غضون 12 شهرًا.

«أرابيكا» معيار عالمي لعقود القهوة

وتعتبر قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال ICE، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، وكولومبيا، كما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة، في حين تمثل قهوة روبستا، حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في فيتنام، التي تمثل 15% من الإمداد العالمي، وإندونيسيا، وتشمل قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين كل من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت ديفوار.