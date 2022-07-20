المنطقة الروتارية توقّع بروتوكولا لدعم الأسر الأكثر احتياجا بـ«قروض دوارة»

وقّعت المنطقة الروتارية 2451 مصر برئاسة الدكتور عماد عبدالوهاب، بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد هنو.

قروض دوارة للمشروعات الصغيرة

وجرى توقيع البرتوكول بين لجنة RCC بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، برئاسة هبة قابل، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منهم بضرورة المساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في المناطق الأكثر احتياجا، بمنح القروض الدوارة لتمويل المشروعات المختلفة.

ويهدف البرتوكول لتوفير القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومشروعات المرأة المعيلة، من خلال الجمعيات التي تتعاون معها الأندية.

حياة كريمة

وقال الدكتور عماد عبدالوهاب، إنّ الأندية الروتارية تساهم بشكل كبير وفعال في توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنّ منح القروض الدوارة لتمويل المشروعات المختلفة يساعد في توفير حياة أفضل للمواطنين، كما طالب أعضاء الروتاري بالتعاون مع المنطقة لإنجاح البروتوكول لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأكدت هبة قابل، أنّ الأندية الروتارية تقدم خدمة مجتمعية للمناطق الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة للمواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أنّ المنطقة الروتارية تهتم بالمشاركة في المبادرات وأهمها حياة كريمة، كما أنّ محافظ الروتاري الحالي الدكتور عماد عبدالوهاب، لديه استراتيجية جيدة وفكر مختلف، منها عقد شراكات مع الكيانات الكبيرة داخل مصر التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

العضوية الفخرية الروتارية لرئيس جمعية رجال الأعمال

وفي ختام اللقاء، كرّم الدكتور عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية، المهندس محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، كما قلّد محافظ المنطقة الروتارية، العضوية الفخرية الروتارية لرئيس جمعية رجال الأعمال المهندس محمد هنو.