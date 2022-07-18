سعر اليورو اليوم الإثنين 18-7-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم، من الكلمات التي تزيد معدلات البحث عنها يوميًا، لمعرفة أفضل المؤسسات المصرفية للبيع والشراء للعملة الأوروبية.

وفي مجال أسعار العملات، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك الخاصة والحكومية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنية اليوم الإثنين نحو 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري نحو 18.97 جنيه لعمليات الشراء و19.07 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء وفق التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 19.93 جنيه لعمليات الشراء و19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 18.98 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو اليوم الإثنين في بنك قناة السويس، نحو 18.81 جنيه لعمليات الشراء و19.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وواصل سعر اليورو اليوم عالميا تراجعه أمام الدولار الأمريكي، بسبب توقعات المستثمرين بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية خلال اجتماعه هذا الشهر.