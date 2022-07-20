التحالف الوطني: 4.5 مليون أسرة استفادت من الخدمات خلال عيد الأضحى «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحالف الوطني: 4.5 مليون أسرة مستفيدة خلال أيام عيد الأضحى»، حيث أعلن التحالف الوطني الأهلي التنموي أن نحو 4.5 مليون أسرة استفادت من البرامج والقوافل التي تم إطلاقها خلال الفترة من 1 يوليو وحتى منتصف يوليو بإجمالي تكلفة حوالي 773 مليون جنيه.

المؤسسات أعضاء التحالف قدموا تدخلات في المحور الغذائي

وأطلق التحالف الوطني، حزمة واسعة من التدخلات على المحاور كافة، سواء كانت غذائية أو نقدية أو طبية أو اجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك، إذ أن المؤسسات أعضاء التحالف قدموا تدخلات في المحور الغذائي لصالح ملايين الأسر المستفيدة تتمثل في توزيع الوجبات الساخنة ولحوم صدقات وصناديق غذائية بجانب توزيع لحوم أكثر من 17 ألف أضحية على الأسر الأولى بالرعاية.

مساعدات مالية بـ137 مليون جنيه لصالح 150 ألف أسرة مستفيدة

وقال التحالف، إنه فيما يخص المحور النقدي والتدخلات النقدية، فقد شملت تقديم مساعدات مالية بقيمة إجمالية بلغت 137 مليون جنيه لصالح 150 ألف أسرة مستفيدة، كما قدمت المؤسسات أعضاء التحالف خدمات طبية لصالح 75 ألف أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 39 مليون جنيه.