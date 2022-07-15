«القومي للسكر» يقدم خدمات طبية لـ160 ألف مواطن خلال نصف عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ160 ألفا و420 مواطنا، في الفترة من شهر يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للسكر، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الخدمة لـ100 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على قسم الاستقبال 14 ألفا و920 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 150 ألف أشعة ما بين «تشخيصية، تداخلية، موجات فوق صوتية، دوبلكس، رسم قلب، دوبلر»، قسم التحاليل استقبل 10 آلاف مواطن وإجراء 10 آلاف تحليل في معمل المعهد.

إجراء 5500 عملية قسطرة متنوعة

وتابع أنه تم إجراء 5500 عملية قسطرة تنوعت بين قسطرة قلبية، وطرفية، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 30 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في العمليات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال التدريب المستمر للأطقم الطبية في تخصصات «الباطنة، الأوعية الدموية، الأشعة، المعمل، الرمد، الأسنان»، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة الأطباء والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

إنشاء قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول

فيما قال الدكتور إيهاب نبيه، مدير المعهد القومي للسكر، إنه تم تطوير مدرسة التمريض، وتحويلها إلى معهد بزيادة عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات وتخريج أول دفعة خلال عام 2021، مشيرًا إلى إنشاء قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سرير، واستقبال الأطفال من عمر عام وحتى 18 عامًا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة رعاية أطفال للنوع الأول، والتي تختص بحالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية، بتكلفة 7 ملايين جنيه.