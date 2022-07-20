«الصحة»: جميع لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن لقاحات كورونا عندما تصل مصر تمر بسلسلة من الاختبارات العالمية والمحلية داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» وهيئة الدواء، لافتا إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا يمكن أن تعطي وزارة الصحة أي مواطن لقاحات غير فعالة، وجميع اللقاحات حصلت على موافقات دولية صحية ليس فقط من منظمة الصحة العالمية.

متوسط عمر اللقاحات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متوسط عمر اللقاحات سنة على الأقل، ولقاحات كورونا نتجت تحت الاستخدام الطارئ؛ لذلك دراسات الثبات الخاصة بها مدتها سنة، ووارد أن تعطي فترة أمان لاستخدامه مدة من 3 أو 6 أشهر، مؤكدا حفظ اللقاحات داخل ثلاجات مخصصة لها.

ودعا الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين إلى ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا من جميع مراكز تلقي لقاح كورونا، وعدم الكسل في الحصول عليها لتعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، مؤكدا أن اللقاحات أثبتت قدرتها على مواجهة الفيروس ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى آخر وتخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

زيادة إصابات كورونا ليست كبيرة

وعن ارتفاع إصابات كورونا مجددا، قال عبدالغفار، إن الزيادة ليست كبيرة كما يدعي البعض، ولكنها متوسطة ومعظم الإصابات لحالات بسيطة وتشبه نزلات البرد ومدة العزل لها 5 أيام لا أكثر، ونسب دخول المستشفيات ليست كبيرة لأن معظم الحالات بسيطة كما تحدثنا، ويجب الحصول على جميع مستجدات الفيروس من خلال وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.