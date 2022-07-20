الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وانخفاض درجات الحرارة بدايًة من الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع نسب الرطوبة، وبدايًة من غدٍ، الخميس، سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، أن درجات الحرارة المسجلة اليوم على القاهرة الكبري، 36 درجة مئوية، في حين أن الدرجة المحسوسة، 38 درجة، فيما سجّلت محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب البلاد، 43 درجة والمحسوسة 44 درجة، حيث يسود طقس شديد الحرارة، وبالنسبة لحالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية والغربية فتسجل بين 30 و31 درجة، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة بين 33 و34 درجة، حيث يسود طقس حار ورطب خلال ساعات النهار.

وحذرت الأرصاد الجوية، المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط من ارتفاع الأمواج بنسب تتراوح بين 1.5 ومترين، خاصة الشواطئ المفتوحة في الإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، وخليج السويس، نظرا لاستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على تلك المناطق، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و35 كم في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، تتمثل في الآتي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 36 - 24

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 30 - 33

سيوة 35 - 21

بورسعيد 31 - 24

دمياط 30 - 24

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34 - 23

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 33 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 35 - 28

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 25

المنيا 35 - 23

أسيوط 36 - 24

سوهاج 40 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 41 - 27

شلاتين 38 - 26

أبو رماد 36 - 26

حلايب 36 - 28