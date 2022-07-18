الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الحر في مصر.. الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الحر في مصر، والتي بدأت السبت الماضي بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

موعد انتهاء موجة الحر في مصر

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ موعد انتهاء موجة الحر، في مصر ستكون بدايًة من الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح ما بين درجتين وثلاث درجات على جميع أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لـ«غانم»، من المتوقع أن تسجل القاهرة ما بين 35 و34 درجة مئوية، خلال ساعات النهار، وتسجل السواحل الشمالية الشرقية والغربية درجات تتراوح ما بين 30 و32 درجة مئوية، حيث يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار، نظرا لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، بسبب امتداد كتل هوائية قادمة إلى سطح البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية وفقًا لبيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 37 - 27

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 31 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 35 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27