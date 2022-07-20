توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2022.. وعدد الأسئلة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022، عبر مؤشر البحث جوجل، عن توزيع درجات امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية غدا الخميس في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

ويبدأ امتحان الفلسفة والمنطق في التاسعة صباح غد الخميس، ويستمر لمدة ثلاث ساعات، حيث يؤدي الطلاب الامتحان ورقيًا بنظام البابل شيت في اللجان الامتحانية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والعاملين المشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

توزيع الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية:

- إجمالي عدد الأسئلة للفلسفة والمنطق 50 سؤالا.

- 40 سؤال بدرجة لكل منها.

- 10 أسئلة بدرجتين.

- الدرجة النهاية الكبرى 60.

- الدرجة النهاية الصغرى 30.

تسليم كتيب المفاهيم لمادة الفلسفة والمنطق

وبعد توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تسليم طلاب الشعبة الأدبية غدا مجلد مفاهيم لمادة الفلسفة والمنطق مع ورق الأسئلة والبابل شيت، على أن يقوم الطالب بتسليم الكتيب مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان مع كراسة الأسئلة «البوكليت» والبابل شيت، وعدم السماح للطلاب بالكتابة عليه لاستخدامه في السنوات المقبلة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توفير كتيب المفاهيم للفلسفة والمنطق للطلاب على موقع الوزارة قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

ويختتم طلاب الصف الثالث الثانوي، غدا، امتحانات الدور الأول لإتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، بأداء الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.