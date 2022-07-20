«أستاذ صحة عامة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري: اطلبوا الإسعاف فورًا

حذّرت الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة، كبار السن من الخروج قبل الساعة الرابعة عصرًا، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة هذه الأيام، لافتة إلى خطورة اصطحاب الأمهات لأطفالهن، أقل من 4 سنوات صباحًا، مشددة على ضرورة وجود الأطفال بالمنازل لحمايتهم من التعرض لأشعة الشمس الشديدة.

خطورة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة على أصحاب الوزن الزائد

وأضافت «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ هناك خطورة على أصحاب الوزن الزائد من التعرض لأشعة الشمس، موضحة أن أصحاب الوزن الزائد يحدث لهم احتباسًا حراريًا وقدرة الجسم تكون أقل من التخلص من هذا الاحتباس مقارنة بالشخص النحيف.

ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخيفة ذات اللون الأبيض أو البيج

وشددت أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة على ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الفاتحة مثل الأبيض والبيج، والبعد تمامًا عن ارتداء الملابس ذات اللون الأسود والكحلي.

الإسعافات الأولية لمساعدة المصابين بضربات الشمس والإجهاد الحراري

وأكدت «شوقي»، على ضرورة شرب المياه بكثرة، مع إضافة القليل من الملح لتعويض الملح المفقود في العرق، مشددة على ضرورة نقل المصاب بالإجهاد الحراري من الشمس لمكان جيد التهوية سواء من خلال مروحة أو بصورة يدوية، لمساعدة جسده من خلال التبريد السريع على التخلص من الحرارة، والحرص على منحه كمية كبيرة من المياه، وإخضاعه لكمادات على الرأس بفوطة مبللة أو بإلقاء المياه فوق رأسه، مشيرة إلى ضرورة التوجه لأقرب صيدلية لقياس الضغط والنبض للتعرف على نوع الحالة ما إذا كانت تستدعي إفاقة بسيطة أو الاتصال بالإسعاف فورًا.

انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب النبض مؤشر لتأثر وظائف المخ بضربة لشمس

وأوضحت أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة أن انخفاض ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطراب النبض مؤشر على تأثر وظائف المخ بضربة الشمس أو بالإجهاد الحراري، وهو ما يستدعي ضرورة طلب الإسعاف فورًا.

الاحتياطات اللازم اتخاذها

وناشدت المواطنين في المنازل ضرورة فتح الشبابيك وتشغيل المراوح أو استخدام التكييف لتبريد الجو، مع ضرورة تخفيف الملابس والابتعاد عن ارتداء الملابس التي تحتوي على ألياف صناعية.

تحذيرات شديدة للمصطافين

ونصحت أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة بعدم الخروج من المنزل قبل الساعة الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء قبعة مصنوعة من القماش على الرأس، موضحة ضرورة إضافة المياه على القبعات الخاصة بالأطفال وكبار السن قبل ارتدائها.