آخر أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق «الهرم - أكتوبر».. «فيديو»

نشرت وزارة النقل والمواصلات، فيديو يوضح آخر الأعمال التنفيذية لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، الجاري إنشائه بشارع الهرم في محافظة الجيزة، حيث يمتد من حدود مدينة السادس من أكتوبر غرب الطريق الدائري، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، حتى شارع الهرم.

كما أن الخط الرابع لـ مترو الأنفاق «الهرم - أكتوبر»، يتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ليمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، ثم يستمر حتى محطة الفسطاط، ليتقاطع مع الخط السادس للمترو، وشارع صلاح سالم، وطريق النصر، لينتهي عند مدينة الرحاب ومدينة نصر، عند شرق الطريق الدائري بطريق مصر السويس الصحراوي.

ويستعرض «الوطن» في السياق التالي، المحطات الجاري إنشائها، بالخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.

إجراءات مترو الأنفاق للحد من انتشار فيروس كورونا

يُذكر أن شركة مترو الأنفاق، المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا، أعلنت عن تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة، من أجل الحفاظ على سلامة مستقلي المترو، وأكدت الشركة فرض غرامات مالية بشكل فوري، قدرها 50 جنيهًا، لمن يمتنع عن تنفيذ التعليمات.