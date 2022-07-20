الهجرة: 490 مصريا بالخارج سجلوا للمشاركة في المؤتمر الثالث للكيانات

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد الشخصيات والكيانات المصرية بالخارج الذين سجلوا لحضور مؤتمر الكيانات المصرية في نسخته الجديدة، بلغ حتى الآن 494 شخصا من المصريين بالخارج، قادمون من 37 دولة حول العالم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج، والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية، وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة، مجددة دعوتها للكيانات المصرية بالخارج وكذلك الأفراد للتسجيل والمشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات.

آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة بمؤتمر الكيانات

وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة غدا الخميس، ويمكن التسجيل من هنا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن مؤتمر الكيانات يضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للرد على استفسارات واقتراحات ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وشددت على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه، وخدمة المصريين بالخارج.

وشددت على ضرورة الاطلاع على تجارب الكيانات المصرية بالخارج، وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه، والبناء عليه فيما هو قادم.

زيارات ميدانية للمدن الجديدة

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الترويج للاستثمار العقاري في مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات، وأن فاعلياته تتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري فيها، وتعزيز الترويج لها، ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، بالإضافة إلى زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة للاطلاع على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر بالقطاع الصناعي خاصة في أعقاب مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر مايو الماضي، وباعتبار أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري.