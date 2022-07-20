«الثقافة» تتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر إدنبرة الدولي بإسكتلندا

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفدا من المجلس الثقافي البريطاني ضم كل من Ruth Cocks نائب مدير المجلس وكاثي كوستاين رئيس قسم الفنون بالمجلس وريهام بطرس مدير برامج الفنون؛ وذلك لتسليمها الدعوة الرسمية الموجهة لمصر من البرلمان الإسكتلندي وحكومة المملكة المتحدة وإسكتلندا للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر إدنبرة الدولي للثقافة المقرر عقده خلال الفترة من 26 : 28 أغسطس المقبل.

الدعوة تؤكد قيمة مصر الحضارية إقليميا ودوليا

وأكدت عبد الدايم، أن الدعوة تؤكد قيمة مصر الحضارية إقليميا ودوليا، وأشارت إلى أنها تعد الأولى لهذا المؤتمر، مؤكدة أن اللقاء تناول الرغبة في التعاون بين الجانبين من خلال العديد من المشروعات الإبداعية المستقبلية.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وأضافت أن الوفد المشارك الذي يتم تشكيله يعكس الأوجه المتعددة للإبداع المصري المميز، الذي ينتمي لأقدم الحضارات الإنسانية، موضحة أن قوى مصر الناعمة أحد جسور التواصل مع شعوب العالم ووسيلة للحوار مع مختلف المجتمعات، مشيرة إلى أن المؤتمر يأتي قبيل انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27، الذي تسلمت مصر رايته من الحكومة البريطانية التي استضافت COP 26.

ومن جانبه، أبدى الضيوف الفخر بانضمام مصر إلى الدول المشاركة في المؤتمر مع 35 دولة من مختلف القارات، وأعلنوا رغبتهم في ترؤوس وزيرة الثقافة الوفد المصري المشارك في فعالياته التي تشمل عدة محاور رئيسية تتناول الثقافة والتعليم والثقافة والاستدامة والقضايا الملحة عالميا، التي تؤثر على المجتمعات في كل القارات.