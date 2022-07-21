للمصريين بالخارج.. اليوم آخر فرصة للتسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات 3»

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اليوم الخميس هو آخر فرصة للمصريين والكيانات المصرية بالخارج، للتسجيل عبر رابط حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الذي سينعقد في 14 أغسطس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات التسجيل عبر رابط المشاركة في حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

رابط التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج 3»

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يمكن لاتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، من خلال التسجيل عبر هذا الرابط.

خطوات التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج 3»

1- تسجيل الراغبين في حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، عبر هذا الرابط.

2- سيجرى إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج».

3- سيجرى إعلام الكيانات بموعد تسلم البطاقات لاحقا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة، ولن يُسمح بحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج» بدون تلك البطاقة.

محاور مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج 3»

- ستشهد هذه النسخة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج» حلقات نقاشية موسعة.

- ستشهد هذه النسخة من المؤتمر حضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، للرد على استفسارات للمصريين بالخارج، وسبل تنفيذ اقتراحاتهم.

- تستهدف هذه النسخة من المؤتمر تعظيم التبادل التجاري والسياحي ودعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

- ستناقش هذه النسخة من مؤتمر «اتحاد الكيانات»، الدور الثقافي وأهميته للمصريين بالخارج.

- كما تناقش هذه النسخة من المؤتمر أهمية دعم النابغين.

- ستشمل هذه النسخة من المؤتمر الترويج لفعاليات ومبادرات وزارة الهجرة، ومنها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».