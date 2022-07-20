جرائم ارتكبتها شيرين عبدالوهاب في حق حسام حبيب

هجوم شديد شنته المطربة شيرين عبدالوهاب، على زوجها السابق حسام حبيب، في تصريحات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء، بسبب اللهجة الشديدة التي تحدثت بها ضد «حبيب».

تضمنت تصريحات شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»، عدة جرائم يعاقب عليها القانون.

جرائم ارتكبتها شيرين في حق حسام حبيب

الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، يوضح بعض الجرائم التي قد تسبب مشكلات قانونية لشيرين عبدالوهاب، بسبب تصريحاتها ضد حسام حبيب، قائلا إن أولها التنمر طبقا للمادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات، والتي عرفت التنمر بأنه كل قول يبدي للحط من مكانة شخص وإقصائه من محيطه الاجتماعي، وعقوبتها الحبس من سنة لـ3 سنوات، وغرامة من 20 لـ100 ألف جنيه.

وأضاف «السعداوي» في حديثه لـ«الوطن»، أن تصريحات «شيرين» دخلت تحت نطاق جريمة القذف المجرمة بالمادة 308 من قانون العقوبات، التي عاقبت على كل القذف إذا اشتمل على طعن في الأعراض أوسمعة العائلات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

عقوبة السب والقذف

وأشار، إلى أنه عندما ذكرت «شيرين» أن حسام حبيب استخرج مسدس وهددها، هو شروع في القتل، واتهام بجناية تقوم به جريمة القذف إذا لم يثبت فيما يتعلق بقولها سواء «سرقة السيارة، حلق شعرها»، أو غيره، وكلها تشكل قذفا في حقه إذا لم تثبت هذه الوقائع.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أنه إذا لجأ حسام حبيب إلى القضاء سيتسبب في أزمة قضائية لشيرين عبدالوهاب بسبب تصريحاتها شديدة اللهجة ضده، متمنيًا أن تتفرغ «شيرين» إلى الغناء فقط حفاظا عليها.

ومن أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب، أنه كان السبب في حلق شعرها «زيرو»، وحاول إجبارها النزول بقميص النوم ليذهبا إلى المأذون ويتطلقا، وأنها دفعت ثمن إيجار شقة أهله المقيمين بها: «مكنش بياخد مني فلوس في إيده فكنت بدي لوالدته».

«أتجوز قرد أو فيل من حديقة الحيوان أفضل من إني أعيش معاه»، هكذا وصفت «شيرين» مشاعرها تجاه «حبيب»، مضيفة أنه أكثر شخص آذاها، فضلا عن أنه سرق سيارة اشتراها له وكتبتها باسمه من أمام منزلها، وطالبت جمهورها: «اللي يشوفه يتف عليه».