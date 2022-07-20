أبرز 10 تصريحات لـ شيرين عبدالوهاب عن أزمتها مع حسام حبيب: هولع في بيته

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الذي شنته على حسام حبيب في مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز 10 تصريحات للفنانة شيرين عبدالوهاب عن أزمتها مع الفنان حسام حبيب.

أبرز 10 تصريحات لـ شيرين

- حسام حبيب كان السبب في حلقي لشعري، لأنه كان عايز يجبرني على النزول بقميص النوم عشان نتطلق فقررت حلق شعري.

- أسسنا شركة مساهمة كان هو رئيس مجلس إدارتها وكانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش.

- مخلفتش منه عشان ربنا يحميني وأنا الحمد لله خلفت قبل كده.

- عملت له محضر بعدم التعرض لي ولبناتي وهو إنسان خطير.

- أتجوز قرد أو فيل من حديقة الحيوان أفضل من إني أعيش معاه.

- دفعت فلوس الشقة اللي أهل حسام حبيب قاعدين فيها، وحسام مخدش مني فلوس في إيده فكنت بدي حقه لوالدته.

- أنا متأذتش من حد في حياتي زي ما شفت من حسام حبيب، وكان شخص أسود من جواه.

- جبت عربية وكتبتها باسمه، راح باعت ناس تسرقها من قدام بيتي، وكان عايز يعملي محضر إني سرقت العربية.

- عندي فيلم وأغاني جديدة وهكسر الدنيا الفترة اللي جاية وفي أغنية بعد 10 أيام.

- هاخد حقي من سارة الطباخ مديرة أعماله وهي سبب المشاكل.

- لازم أروح أتعالج من أثاره السلبية عليا.

- أنا من القلعة، ولو فكر يأذيني هروح أولع في بيته.

- عشت أسوأ أيام حياتي مع حسام حبيب ورسالتي لكل الناس إنهم يختاروا صح.