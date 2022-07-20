احتفالية فنية للموسيقى العربية بالأوبرا في ذكرى ثورة 23 يوليو

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة ويحييها نجوم فرق الموسيقى العربية بمشاركة كورال اطفال الأوبرا، وقيادة المايسترو صلاح غباشي في الثامنة من مساء السبت 23 يوليو على مسرح النافورة.

إعادة إحياء وتنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع

وقالت وزيرة الثقافة في بيان صحفي، إن خطط إعادة إحياء وتنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع مستمرة، وأضافت أن ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان الشعب المصري باعتبارها مصدراً للإرادة والإلهام وباعثاً للإبداع في مختلف المجالات.

فيلم تسجيلي حول مسيرة ثورة 23 يوليو

تبدأ الاحتفالية بفيلم تسجيلي من إعداد استوديو المونتاج بـ الأوبرا يستعرض مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح، ثم تعزف الفرقة بانوراما وطنية ويشدو «وليد حيدر، حسام حسني، أميره أحمد، صابرين النجيلي، مؤمن خليل»، إضافة إلى الواعدة بسملة كمال الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير وإحدى مواهب كورال ـطفال الاوبرا للموسيقى العربية.

وتتضمن الفعالية موسيقي «دموع في عيون وقحة، الله يا بلادنا الله، أم البطل، حبايب مصر، لو عديت، ع الدوار، ابنك يقولك يا بطل، دولا مين، صورة، لفي البلاد يا صبية، يا حبيبتي يا مصر، مصر التي في خاطري، ع الربابة، المصريين، بالأحضان، يا أغلي اسم في الوجود».