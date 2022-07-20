«هيئة الدواء» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن ارتفاع درجة الحرارة الأطفال

وجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة لأولياء الأمور، بشأن ارتفاع درجة الحرارة الأطفال، وقالت في تقرير رسمي لها، إنه حال ظهور أعراض قد تشير إلى إصابة طفلك بالعدوى مثل «ارتفاع درجة الحرارة التي تستمر لعدة أيام أو زيادة الأعراض»، فيجب استشارة مقدم الرعاية الصحية، لإنه من الممكن أن يصف المضادات الحيوية لطفلك عند الحاجة لذلك.

أضافت هيئة الدواء، أنه في هذه الحالة يجب اتباع التعليمات بعناية، والتأكد من إعطاء طفلك الجرعة الموصوفة من المضاد الحيوي بالكامل في كل مرة وطوال الفترة الزمنية المحددة للعلاج، لافتة إلى أن المضادات الحيوية تحتاج وقتًا ليظهر تأثيرها، وفي حالة أن المضاد الحيوي المستخدم شرابا، لا تقم بالاحتفاظ بأي كمية متبقية بعد انتهاء فترة العلاج.

عدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب

ونصحت هيئة الدواء، بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، و كذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفه وتناوله وحفظه مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

برنامج تدريبي حول ممارسات التصنيع الجيد

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي حول ممارسات التصنيع الجيد والدعم الفني للعمال والفنيين «المستوى الأساسي»، الذي يهدف إلى التعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع الأدوية، طبقا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي بدءً من الإثنين المقبل، وسيكون للعمال والفنيين العاملين بالتصنيع الدوائي، ويبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.