بعد الهجوم.. شيرين وحسام حبيب يستمران في متابعة بعضهما على «إنستجرام»

حالة واسعة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الهجوم الناري الذي شنته على زوجها السابق الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، وصفته فيها بـ«العاطل بالوراثة»، وإنها كانت تنفق على عائلته، «كنت بصرف على أهله».

ما زالت شيرين عبدالوهاب تتابع حسام حبيب عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها «إنستجرام»، كما أنها لم تحذف كل الصور التي جمعتهما سابقا، فاحتفظت بعدد من الصور، من بينهم صورة بتاريخ 10 يوليو 2019، بالإضافة إلى صورة بتاريخ 31 يناير من العام نفسه، وصورة ثالثة بتاريخ ديسمبر 2018، بخلاف عدد من الصور الجماعية التي تظهر فيها مع زوجها السابق برفقة عدد من الأصدقاء.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب يتابعان بعضمها على «إنستجرام»

وأرفقت شيرين صورها مع حسام حبيب بعدد من التعليقات الرومانسية، من بينها تعليق من مقطع أغنية «كل ما أغني» التي جمعتهما معلقة، «فيك من طبعي فيك من روحي فيك كل اللي بتمناه».

وعلى الجانب الآخر، ما زال حسام حبيب يحتفظ بمتابعة شيرين عبدالوهاب على «إنستجرام»، وبصورها على حسابه الذي لم يعد نشطا عليه منذ إعلان انفصالهما رسميا، حيث يعود أحدث صورة لشيرين عبر حسابه لـ مارس 2021، ووجه لها كلمة بمناسبة عيد الأم، قائلا: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي يا أحلى وأطيب أم»، وصورة بتاريخ 8 أكتوبر 2020، وهو يحتضنها معلقا: «دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عننا كل حاجة وحشة».

حسام حبيب يعلن مقاضاة شيرين عبدالوهاب: «الاتهامات دي ميتسكتش عليها»

وأمام حالة الهجوم التي شنتها شيرين عبدالوهاب على حسام حبيب، قال الفنان إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضدها، وإنه كان يلتزم الصمت طوال الفترة الماضية لأنها كانت زوجته، متابعا: «لكن الاتهامات دي ميتسكتش عليها».