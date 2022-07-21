تقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إن هناك 6 علامات تدل على وجود تعب في العيون، نتيجة الإصابة بمرض السكر، على النحو التالي:

علامات تدل على وجود تعب في العيون

زغللة في العين

التهابات وحرقان في العين

شبورة على العين

عدم رؤية تفاصيل الكلام

عدم الرؤية بشكل جيد

عدم وجود تحسن في الرؤية عند ارتداء النظارة

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض، وعدم تحسنها، يرجى التوجه إلى طبيب العيون على الفور.

أسباب رائحة الفم الكريهة

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى أسباب رائحة الفم الكريهة، بالرغم من التنظيف المستمر للاسنان، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تكون طريقة غسل الأسنان غير صحيحة، أو وجود التهابات فى اللثة غير واضحة، أو وجود تسوس أو بكتيريا أو جيوب تتراكم فيها فضلات الطعام، أو وجود مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية، مشددا على أنه لا بد من التعود على الاستيقاظ والنوم في الوقت ذاته يوميا، وتناول وجبات صحية في أوقات منتظمة أيضا، وتخصيص وقت لأداء الأشياء التي يحبها الفرد، وتخصيص وقت للعمل والراحة.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة التواصل مع «الصحة والسكان»، من خلال الخط الساخن لها 105، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها بشكل يومي.