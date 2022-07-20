نائب رئيس جمعية الأتراك المصريين: فرص واعدة لصادرات مصر في تركيا

قال شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية الأتراك المصريين «تومياد»، ورئيس لجنة التصدير بشعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إنّ ترتب لقاءات ثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأتراك يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الملحق التجاري التركي يعقد لقاءات بغرفة الجيزة التجارية

وأضاف «البربري»، في بيان صحفي، أن الاستثمارات والشركات التركية منتشرة في العديد من المناطق الصناعية وتتركز في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر ومنطقة العاشر من رمضان وفي محافظتي الإسماعيلية بالمنطقة الحرة، والإسكندرية بمنطقة العامرية.

وأوضح أن جمعية الأتراك المصريين ترحب بالتعاون المشترك والوفود التجارية القادمة من تركيا، مشيرًا إلى أن الملحق التجاري التركي عقد لقاءات بغرفة الجيزة التجارية لبحث التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات التركية المباشرة في المحافظة.

الصادرات المصرية لتركيا شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية

وقال المهندس متى بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال الأتراك المصريين، إنه يرحب بالإقبال التركي علي زيادة الاستثمار وإنشاء شركات ومشروعات جديدة في مصر، لافتا إلى أن الصادرات المصرية لتركيا شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، متوقعًا في الوقت نفسه أن تواصل الصادرات المصرية ارتفاعاها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح متى بشاي نائب رئيس جمعية «تومياد»، أن هناك فرصا تصديرية كبيرة للصناعات المصرية للسوق التركية، وأن الجمعية بصدد إعداد وتوفير هذه الفرص التصديرية، وبالرغم من أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح الأخيرة إلا أن الصادرات المصرية شهدت تحسناً كبيرًا خلال السنوات الماضية.

ووفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 178.9%، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقابل 537.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.

وجاءت صادرات الوقود والزيوت ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بين صادرات مصر لتركيا والتي ارتفعت قيمتها إلى حدود 927.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 8.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 918.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 11095.9%، يليها صادرات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 124.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 140.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 15.7 مليون دولار بنسبة 11.2%.